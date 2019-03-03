القبض على سارق هاتف المسؤول الاممي بمطار الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت مباحث مطار الخرطوم الدولي في القبض على متهمين استوليا على هاتف قيم من موظف بالأمم المتحدة داخل صالة المغادرة.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الموظف سوداني، يقيم بحي أركويت شرق الخرطوم كان في طريقة خارج البلاد، وأثناء انتظاره داخل صالة المغادرة فقد هاتفه (هاواوي) وقيمته (12) ألف جنيه، وأضاف المصدر أن الموظف أخطر إدارة مطار الخرطوم، التي أحالت الأمر إلى فرع المباحث التابع للتحقيقات الجنائية، وبدوره نجح أفراده في القبض على المتهمين بإشراف مدير مباحث المطار العقيد علي الشيخ، ودونت الشرطة ضدهما بلاغاً بالسرقة بقسم شرطة الدرجة الأولى. المادة السابقة بنك السودان المركزي : فئة الـ 500 جنيه تدخل خط الانتاج المقالة القادمة القبض على شخصين بحوزتهما فئات نقدية مزيفة من العملة الجديدة

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