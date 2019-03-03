بنك السودان المركزي : فئة الـ 500 جنيه تدخل خط الانتاج

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي، يوم السبت، وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة الـ 500 جنيه، تمهيداً لطرحها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وأكد محافظ المركزي، محمد خير الزبير، لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” دخول العملة الجديدة فئة 500 جنيهاً لخط الإنتاج يوم الثلاثاء المقبل، متوقعاً أن يبدأ تداولها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

وفي منحى ذي صلة، كشف المحافظ عن تسليم المصارف التجارية مبلغ 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، قوامها 200 مليون جنيه يومياً لتغذية الصرافات الآلية، متوقعاً حدوث انفراج نسبي في أزمة السيولة النقدية مع مرور الأيام.

وكان المركزي قد أطلق مؤخراً عملات جديدة من فئة 100 و الـ 200 جنيهاً.