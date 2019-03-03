هل تستمر أسعار الدولار والذهب والسيارات في الانخفاض؟..خبيراقتصادي يُجيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد تجار في مجال العملة إستمرار استقرار سعر الدولار في حدود اليومين الماضيين، حيث سجل اليوم السبت حوالي (55) جنيها للشراء و(52) جنيهاً لسعر البيع.

وحسب الانتباهة قللت اللجنة الاقتصادية لحماية المستهلك من انخفاض الأسعار وتراجع الدولار والذهب والسيارات، وجزمت بأنها لا تعكس نجاحاً للسياسات الاقتصادية الأخيرة. ورهن حسين القوني رئيس اللجنة الاقتصادية بحماية المستهلك نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة بجدية الحكومة في تنفيذها، وما اذا كانت ستطبق على الناس سواسية أم على طريقة المجاملات، لافتاً إلى أن هنالك متعاملين كبار في الدولة كانوا جزءً من الأزمة، بجانب أن الوقت لازال مبكراً للحكم على التجربة سلباً أو إيجاباً لجهة أن الأستيراد بالأسعار الجديدة يتطلب عدة أشهر قادمة. وقطع بأن بعض التجار لازالوا يترددون في البيع مع توقعات بارتفاع الأسعار. وفي سياق متصل بالاحكام الفورية على المخالفين لأوامر الطوارئ المتعلقة بالاقتصاد، قال القوني حتى الآن لم نر غير أحكام المظاهرات، ولم نسمع باعتقالات، أو ضبط أو حجز ممتلكات أو بضائع، رغم أن بعض الناس يحتكرون البضائع والسلع في مخالفة لقوانين التجارة وحماية المستهلك، بجانب أن القرارات لم تصل حتى الآن لجهات الاختصاص موضحاً أن القرار الجمهوري يمر بعدة اجراءات ويتطلب توقيع رئيس الجمهورية ثم يحول لمجلس الوزراء ثم إلى الوزارات ومن ثم الولايات والمحليات.