رجل ينهي حياة سيدة طعنا بسكين بالشارع العام لهذا السبب…

الخليج 365: أنهى رجل مختل عقلياً حياة امرأة مختلة طعناً بالسكين بسوق حلفا الجديدة بولاية كسلا شرق البلاد.

ونقل مصدر لـ(السوداني) أن الجاني حاز على سكين وسدد بها نحو خمس طعنات في جسد الضحية، أسفرت عن مقتلها في الحال. وأضاف المصدر أن عددا من المواطنين سيطروا عليه وأخطروا الشرطة التي أوقفته وأحالته إلى جهة الاختصاص فيما نقلت الجثمان إلى المشرحة، ودونت بلاغاً بالحادثة. المادة السابقة امر بالقبض على المتهمة الخامسة في قضية شقة شمبات… المقالة القادمة المضمون قبل الشكل.. بقلم عبد اللطيف البوني

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