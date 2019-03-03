امر بالقبض على المتهمة الخامسة في قضية شقة شمبات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم بحري بالقبض على المتهمة الخامسة في قضية شقة شمبات (أجنبية الجنسية)، ووجهت لها تهمة التستر.

وكانت المحكمة قد وجهت تهمة القتل العمد بالاشتراك لثلاثة متهمين بينهم ليبي لاستدراجهم ثلاثة شبان إلى داخل شقة بحي شمبات بحجة استبدال عملة قدرها (17) ألف دولار وقتلهم، كما وجهت ذات المحكمة للمتهم الرابع (ليبي الجنسية) تهما وفقاً للمواد (108/106) إتلاف البينة وإخفائها، وتهمة التستر تحت المادة (107) للمتهمين السادس، السابع، الثامن والتاسع، وبرأت ذات المحكمة المتهمة الخامسة والعاشر والحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.

وكان محامي الاتهام يوسف حسن الشفيع قد تقدم بطعن ضد قرار محكمة الموضوع الخاص بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة الخامسة، وأمرت محكمة الاستئناف بإعادة الملف لمحكمة الموضوع للسير في الإجراءات. المادة السابقة انقلاب عسكري جديد..بقلم ابو حسام المقالة القادمة رجل ينهي حياة سيدة طعنا بسكين بالشارع العام لهذا السبب…

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