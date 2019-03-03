انقلاب عسكري جديد..بقلم ابو حسام

الخليج 365 :

بات في حكم المؤكد ان مايشهده السودان هو ايذانا بنهاية دولة الاخوان وان العسكر جاءوا مرة اخرى لحكم السودان رغم انهم كانوا في الحكم ولكن المنظّر لهم هم الاسلاميين ،وسرعان ما اتسع الشق بينهم والعسكر بدأ العسكر في ترتيب اوراقهم والدخول في السلطة في شتى مؤسساتها.

قرارات السيد الرئيس بتعيين ولاة من المؤسسة العسكرية لم يكن حنينا إليها وانما قراءة للوضع ، وان الخلاص دائما مايأتي من حامي البلد ،وان في المؤسسة العسكرية الضبط والتعليمات،املا في استقرار الاوضاع وعودة الامور الى ماكانت عليه،ولكن يصبح الامر ان لاغنى عن الخبرة المدنية ايضا ،اي ان الافراض في تولي العسكر للمناصب ربما ينقلب الى مالايحمد عاقبته،فتظل الخبرة المدنية حاضرة وبقوة مما يخلق التوازن داخل المؤسسات ويكون هناك تبادل في عملية المحاسبة والرقابة.

ولكن مع هذا كله تظل المؤسسة العسكرية غير مضمونة النتائج وان الايام قد تثبت عكس المأمول والمنتظر ،هي تجربة ان كانت عن دراسة وتمحيص ربما تؤتي اكلها ،اما ان كانت عن انتماء وبحث عن حماية ربما تنقلب نتائجها عكسياً،وعلى كل التقادير تحتاج المؤسسة العسكرية لمنظرين في الاقتصاد والسياسة والادارة حتى تتكامل وتخرج بالبلاد الى البر،ومن المعلوم ان المفكرين والساسة الاكاديميين غير متوفرين او متوفرين ولكن مصالحم متقاطعة مع من يريد ان يحكم هو ويعطونه نتاج افكارهم.

لم يبقى الا ان يعلن السيد الرئيس فترة انتقالية ويبعد الشخصيات الخلافية بعيداً كي تتعافى البلاد من امراض الفساد والفاسدين،والشروع في اعمال جدية نحو اقتصاد متين يكون اساسه الانتاج والعمل الدئوب ،والسودان يزخر بمقومات قل ماتجدها في كثيراً من الدول التي هي الآن افضل اقتصاداً منه.

فعلا السودان محتاج الى انقلاب من نوع آخر ،انقلاباً اقتصاديا يقوده الشباب بطاقاتهم الجبارة التي من الممكن ان تصنع الفارق في زمن وجيز وتقدم اساساً اقتصاديا متين ينعم به الحاضرين ويكون للاجيال القادمة مخزنا ،ولكن هذا يتطلب جرءة وعزيمة وإثار في سبيل تحقيقه،بما انه لم يكن في دائرة المحالات فكلنا امل ان يحدث وتنعم امتنا وبلادنا بالرخاء والسعادة.

والعاقل من له حكيم يرشده