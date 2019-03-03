مباراة مصيرية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• كاذب من يقول ان فوز الهلال على زيسكو عشية اليوم مضمون .. وأن سيدالبلد لن يجد صعوبة في حصد نقاط المباراة كاملة.

• لقاء اليوم يا سادة سيختلف كثيرا عن مباراة زامبيا .. حيث أدى هناك كل طرف بإستراتيجية خاصة وحسب مجريات المباراة.

• في الجوهرة الزرقاء الوضع اختلف كثيرا .. سيدخل الطرفين من اجل الفوز فقط .. لأن ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية يتطلب منهما الفوز في جميع الجولات القادمة.

• وأي تعثر في مشوار المنافسة سيدخل أي طرف في حسابات معقدة للغاية .. لذلك لا لن يؤدي زيسكو اللقاء بطريقة دفاعية بحتة .. كم يجيد اللعب بطريقة هجومية بعد ان تابع الجميع آداء الفريق على ارضه ووسط جماهيره.

• كما ان مباراة نكانا الزامبي والاشانتي كوتوكو الغاني تعتبر مهمة للطرفين (الهلال وزيسكو) .. خاصة وان نكانا يتصدر المجموعة وتجديد فوزه على الاشانتي يعني وضع قدما في دور الـ(8) .. وسيتنافس الثلاثي على البطاقة الثانية من هذه المجموعة.

• فريق زيسكو الزامبي يعتبر واحد من الاندية الافريقية التي تجيد اللعب خارج الارض بصورة جيدة .. عقب متابعة نتائجه الخارجية في السنوات الماضية .. حيث يؤدي بدون ضغوط ويحقق غاليا نتائج ايجابية حتي على حساب اندية كبيرة.

• الازرق تنتظره مباراة صعبة وامام خصم شرس يلعب الكرة السريعة .. ولا يستسلم بسهولة ويعمل دائما السيطرة على منطقة الوسط .. ولا يترك المجال لخصمه التحرك بحرية المساحة إلا نادرا خاصة في منطقته دفاعه.

• فرسان الازرق أكملوا العدة لمواصلة الرحلة الناجحة في البطولة هذا الموسم .. عقب النتائج الايجابية التي حققها الازرق .. وحتي الخسارة امام نكانا تسببت فيها الاخطاء الفردية بالرغم من تقدم الهلال في النتيجة.

• مع الكوكي يبدو الوضع افضل .. خاصة وانه يجيد تماما تنظيم آداء الفريق .. لذلك الجماهير الزرقاء في انتظار انتصار ثانٍ في هذه المجموعة وصعود الازرق على الصدارة .. مع انتظار تعثر نكانا في غانا.

(صمت اخير) ..

• يغنيك الهنا المافي

• يغنيلِك رهافة حسّو

• يغني على جليد آمال

• و يحلم بالشتاء الدّافي

• و قدر ما يمشي في سور الزمن خطواتْ

• يلاقى خُطى السنين واقفاتْ

• يلاقى هواك نبتْ تاني

• وعلى بابك وقف تاني

• وملا الساحات