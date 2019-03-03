أحرز (15) هدف في خمس مباريات.. زيسكو الزامبي يملك هجوم خطير

الخليج 365 : يملك زيسكو الزامبي الذي يواجه الهلال اليوم الأحد في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية هجوم خطير فقد استطاع الفريق تحقيقى الفوز في 5مباريات منها ثلاث مواجهات خارج ملعبه ومواجهتين بملعبه واحراز 15هدفا منها(14)هدفا سجلها الثلاثي الخطير الكيني صاحب الرقم 25جيسي ويري والزامبي لازاروس كامبولي بالرقم 7 اللذان سجلا 12هدف بينما سجل المهاجم رحيم اوسو مانو هدفين واحرز لوجيك شينغاندو هدف.

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