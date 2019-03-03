(200) مليون يومياً للبنوك لضخها عبر الصرافات الآلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أَكّدَ مُحافظ بنك السودان المركزي د. مُحمّد خير الزبير، استمرار استلام البنوك للأوراق المالية بصورة يوميةٍ وراتبةٍ، فيما أعلن استلام البنوك أكثر من (3) مليارات جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الزبير حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ البنك يقوم يومياً بتسليم البنوك (200) مليون جنيه ليتم ضخّها عبر الصرافات الآلية لتوفير احتياجات المُواطنين من النقود، وأكّد وُجُود انفراجٍ نسبي حسب الإحصاءات الرسمية، وتوقّع تحسُّن الأمور كثيراً مع مُرور الأيام، وكشف الزبير عن وُصُول الأوراق الخَاصّة بطباعة فئة الـ (500) جنيه لمطبعة العُملة اليوم (3 مارس)، وبدء دُخُول خط الإنتاج يوم (5 مارس)، وتوقّع طرحها وإصدارها في الأسبوع الثالث من مارس. المادة السابقة لقاء مرتقب بأمريكا لفك الحظر المصرفي على السودانية المقالة القادمة أحرز (15) هدف في خمس مباريات.. زيسكو الزامبي يملك هجوم خطير

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