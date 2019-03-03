لقاء مرتقب بأمريكا لفك الحظر المصرفي على السودانية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن لقاء مرتقب خلال مارس الجاري يجمعه مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية مسؤول العقوبات بواشنطن بشأن مناقشة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية وإعادة التراسل المالي مع المصارف السودانية .
وقال فتوح أن السودان إستوفى كل الإشتراطات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أنه سيطلع مسؤول العقوبات الأمريكية على التقرير الإيجابي الذي صدر حول السودان أخيراً.
مؤكداً بحسب SMC أنه من خلال التواصل واللقاءات مع الجانب الأمريكي أن واشنطون حريصة على التعامل مع جميع المصارف العالمية بما فيه البنوك السودانية
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