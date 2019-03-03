هلال المناقل ينتظر الهلال كادوقلي في الكأس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تأهل هلال المناقل، إلى دور الـ16 من كأس السودان، بعد فوزه على ضيفه هلال كادوقلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم باستاد المناقل في المرحلة الثالثة من المسابقة، وسيواجه بطل المناقل الهلال العاصمي في المرحلة القادمة حيث يلتقيان يوم 24 مارس الحالي بالمناقل.
وتنطلق مساء اليوم مباريات دور الستة عشر لمسابقة كأس السودان بمباراتين حيث يلتقي هلال التبلدي مع حيدوب النهود بالأبيض ويواجه أهلي شندي الشبيبة عطبرة بشندي.
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