الهلال في اختبار قوي أمام زيسكو الزامبي

يسعى الهلال إلى تحقيق انتصاره الثاني في مجموعات الكونفدرالية، عندما يستقبل في السادسة من مساء اليوم الأحد، زيسكو الزامبي، في الجولة الرابعة لمرحلة مجموعات المسابقة، الثانية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. ويحتل الأزرق المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن الثاني (زيسكو) الذي يملك نفس النقاط.

ويدخل الأزرق المواجهة بمعنويات تعادله في أندولا (1/1) مع زيسكو، من أجل تحقيق الانتصار واعتلاء صدارة المجموعة التي يجلس عليها نكانا بست نقاط، وستعلب مباراته مع مضيفه الاشانتي الغاني في كوماسي في الثالثة عصراً، وعندما تبدأ موقعة أم درمان ستكون الامور واضحة للهلال الذي استعد بثلاث تدريبات عقب عودته من زامبيا وأجل له الاتحاد السوداني مباراته معلنة مساء الخميس أمام حي العرب بورتسودان بسبب ضيق الوقت، وقد ركز المدرب التونسي نبيل الكوكي إلى الجوانب التكتيكية والبدنية ووضع مع مساعده صلاح احمد ادم، التكتيكات المناسبة للمباراة ووضعا في اعتبارهما مراكز القوة والضعف في الفريق الضيف. وكان الهلال قد انتظم مساء الخميس في معسكر مقفول بفندق النادي وسط ضوابط مشددة من دائرة الكرة وأجرى في العاشرة من صباح أمس تدريبه الختامي للمباراة، تحت إشراف الإطار الفني الذي وضع اللمسات الختامية للمقابلة.

ويفقد الهلال اليوم خدمات مهاجمه الكونغولي إدريسا أمبومبو الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في المباراة السابقة بجانب المدافع الأيمن السموأل ميرغني الذي تعرض للإصابة في التدريب الرئيسي أمس الأول، فيما يستعيد مدافعه النيجيري ايمانويل الذي غاب عن مباراة اندولا بسبب الإيقاف.

ويدفع الكوكي اليوم بتشكيل يقوده الحارس الأوغندي جمال سالم في المرمى، اطهر الطاهر، عمار الدمازين، النيجيري ايمانويل وعبداللطيف بوي في الدفاع، وفي الوسط يلعب كل من نصر الدين الشغيل، بوبكر ديارا، شرف الدين شيبوب، بشة الصغير، فيما يقود الهجوم وليد الشعلة وولاء الدين موسى.

أمام فريق زيسكو الزامبي سيرمي بكل أسحلته في المباراة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية والإبقاء على حظوظه قوية في التأهل، ووصلت بعثته للخرطوم فجر الخميس، وتدرب الخميس والجمعة بملعب اكاديمية الأمن وأجرى تدريبه الختامي مساء أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء وركز فيه مدربه جورج لوندامينا على الجوانب التكتيكية وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الكيني جيسي ويري الذي شكى من الإصابة في تدريب أمس الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)