(4) حالات ولادة و(317) حالة غياب بغرب دارفور في فاتحة امتحانات الشهادة

شهدت مراكز امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في يومها الأول (مادة التربية الإسلامية) بمحليات الولاية الـ(8) استقراراً كبيراً وهدوءاً ملحوظاً، حيث وقف والي غرب دارفور اللواء ركن “مهلب حسن أحمد” على سير امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بمحلية الجنينة، وتفقد مركزي أردمتا بنين وبنات، والجنينة الثانوية بنات. وأكد الوالي أهمية التعليم في دعم مشروعات التنمية والاستقرار.

من جهته أكد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه “حسن عبد الله عبد الرازق” في تصريح حسب صحيفة المجهر إن عدد الغياب في مادة التربية الإسلامية حوالي (317) طالباً وطالبة من بينهم (211) من الإناث و(106) من الذكور من جملة (12.300) ممتحن، مقابل (98) مركزاً، و(29) تجمعاً، لافتاً إلى إنشاء مراكز جديدة للامتحانات بمناطق (جبل مون، صليعة وأبو سروج، مستري وآرارا)، وأشار إلى حدوث (4) حالات للولادة من بينهن حالتان داخل مدينة الجنينة بمركزي الثانوية للبنات والصفوة، وحالتين بمناطق متفرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)