في تقليعة جديدة.. قعدات القهوة النسائية (المنقة والتبش بالشطة) حضوراً

معروف أن لقعدات القهوة أو كما يحلو تسميتها عند البعض بـ(قعدة الجبنة) في كل يوم هناك استحداث لها وتقليعة جديدة، فبعد تربيزة القهوة ومحتويات القعدة ايضا تتطور وتتجدد، فبعد أن كانت الجبنة بفشارها، الآن أصحبت (الجبنة) بـ(المنقة) و(التبش)،ولا يحلو هذين الاثنين إلا بوجود الشطة .

وقالت حنان التي ابتدعت هذه الفكرة وسط جاراتها بالمعمورة أنه تمت دعوتها وهي نسيبتها لتناول قهوة بالحاج يوسف، وهناك رأت هذا الأمر، ولاستمتاعها بالقهوة بحضور هذه الأشياء حرصت على أن تقوم بهذه الطقوس لجاراتها، حتى يغيروا من روتين القهوة بالفشار أو (الفنكوش) وأضافت الفكرة أعجبتهم جداً، وأكدوا على القيام بها في أي جلسة قادمة .

سلوى قالت وبحسب صحيفة آخر لحظة، إن (المحدقات) عموماً تعتبر عشقاً للنساء دون الرجال لذلك فإن الشطة والمخللات تكون حاضرة في موائد المناسبات بكثرة في الموائد التي تقدم للمساء، وكذلك أيضاً عند بائعي المنقة بالشطة أمام الجامعات، وفي مواقف المواصلات يكون أغلب الزبائن أو المشترين من الجنسين اللطيف، وهذا دليل على عشقهم لكل الحوامض أو (المحدقات) كما أسلفت .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)