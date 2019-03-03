انخفاض طفيف بأسعار مواد البناء وضعف في القوة الشرائية

كشفت جولة بسوق السجانة بالخرطوم عن حدوث انخفاض طفيف في أسعار مواد البناء بسبب انخفاض سعر الدولار ، وانتقد ربيع التعامل بالشيك “الكسر” ماخلق عدم ثقة بين التاجر والزبون ، ورحب بالقرارات الأخيرة التي أكد أنها ستكون سبباً في محاربة تلك المعاملات التي أضرت بالسوق كثيراً.

وقال التاجر ربيع إن انخفاض سعر الدولار ساهم بشكل ملحوظ في إنخفاض مواد البناء واشتكى من ضعف القوة الشرائية بيد أنه قال إن بعض المواطنين أحجموا عن الشراء نسبة لتوقعاتهم أن تشهد مواد البناء انخفاضاً أكثر .

مبيناً بحسب صحيفة الإنتباهة أن سعر طن السيخ مابين “58 – 60 “ألف جنيه لــ” أسعد أبانوب” و”أوميقا” بـــ”58 “ألف جنيه فيما بلغ طن الأسمنت “8” آلاف جنيه بدلاً عن “8.500”جنيه.

أما لوري الطوب الأحمر انخفض سعره من “1.350” جنيهاً إلى “1.150” جنيهاً وقلاب الرملة الكبير 18 متراً “3” آلاف حنيه والزنك الأمريكي 6أمتار “1.100” جنيه بدلاً عن “1.150” جنيه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)