التاريخ: 03-مارس-2019
107 مشاهدة
حذر الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي د. أحمد بلال عثمان من دفع البلاد نحو المجهول والانزلاق في مربع الكراهية والحرب .
وقال بلال خلال اللقاء التفاكري لقيادات حزبه أمس، القفز نحو المجهول أمر غير مستحب، وأضاف لا يوجد عاقل يؤيد ذلك وتابع: ” نحن ضد القفز نحو المجهول التي ينادي بها دعاة (تسقط بس) كما أن حزبنا ضد من يرفعون شار (تقعد بس) .
وأضاف وبحسب صحيفة أخر لحظة:”(تسقط بس) تعني القفز الى المجهول، (وتقعد بس) يعني الجلوس لمزيد من الاحتقان والتوتر”، واستبعد بلال قيام الانتخابات في موعدها وأضاف: “لا يمكن إجراء انتخابات 2020م في ظل هذا المناخ المحتقن” .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بلال: (تسقط بس قفز إلى المجهول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.