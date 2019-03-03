بلال: (تسقط بس قفز إلى المجهول)

حذر الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي د. أحمد بلال عثمان من دفع البلاد نحو المجهول والانزلاق في مربع الكراهية والحرب .

وقال بلال خلال اللقاء التفاكري لقيادات حزبه أمس، القفز نحو المجهول أمر غير مستحب، وأضاف لا يوجد عاقل يؤيد ذلك وتابع: ” نحن ضد القفز نحو المجهول التي ينادي بها دعاة (تسقط بس) كما أن حزبنا ضد من يرفعون شار (تقعد بس) .

وأضاف وبحسب صحيفة أخر لحظة:”(تسقط بس) تعني القفز الى المجهول، (وتقعد بس) يعني الجلوس لمزيد من الاحتقان والتوتر”، واستبعد بلال قيام الانتخابات في موعدها وأضاف: “لا يمكن إجراء انتخابات 2020م في ظل هذا المناخ المحتقن” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)