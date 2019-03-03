تقيم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم ليلة وفاء للفنان القامة الراحل علي إبراهيم اللحو بالتعاون مع نادي كلي، يوم الخميس الموافق السابع من مارس في السابعه مساء بنادي كلي بالحله الجديدة
وسيشارك في الليلة مجموعة من الفنانيين الكبار الذين سيأدون أغنيات اللحو، بمشاركة فرقة الراحل الموسيقية التى ظلت ترافقه طوال مسيرته الفنية.
هذا وقد وافقت فرقة اللحو على المشاركة بعد جهود مضنية قادتها الوزارة، وذلك بسبب حزنهم الشديد على الراحل والذي كانت تربطهم به علاقات صداقة قبل أن تكون علاقة عمل
حيث كان الراحل فرداً أصيلاً من أسرهم، وكان يحرص دوماً على زياراتهم ويطمئن على أحوال أبناءهم متى ماسنحت له الفرصة.
وتعتبر فرقة اللحو، إحدى الفرق الموسيقية ذات الانضباط العالي والاحترافية الكبيرة، كما ظلت طوال سنوات عملها خلف الراحل خير معين وسند، حيث يتبارى أعضاءها في منح التميز للفرقة وذلك باراءهم ومقترحاتهم ومبادراتهم التي استفاد منها الراحل جداً في مشواره الفني.
من جانبها أبدت الوزارة عن امتنانها العميق للفرقة على موافقتها بالمشاركة، مؤكدة أن مشاركتها ستمنح الأمسية طابعاً من الوفاء والعرفان، كما سيتعرف الكثيرون على بعض الحكايات الخاصة عن الراحل علي إبراهليم اللحو والتي سيرويها عدد من أفراد الفرقة المقربين منه خلال الأمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر فرقة اللحو الموسيقية تقاوم الحزن وتعزف عقب رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.