فرقة اللحو الموسيقية تقاوم الحزن وتعزف عقب رحيله

تقيم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم ليلة وفاء للفنان القامة الراحل علي إبراهيم اللحو بالتعاون مع نادي كلي، يوم الخميس الموافق السابع من مارس في السابعه مساء بنادي كلي بالحله الجديدة

وسيشارك في الليلة مجموعة من الفنانيين الكبار الذين سيأدون أغنيات اللحو، بمشاركة فرقة الراحل الموسيقية التى ظلت ترافقه طوال مسيرته الفنية.

هذا وقد وافقت فرقة اللحو على المشاركة بعد جهود مضنية قادتها الوزارة، وذلك بسبب حزنهم الشديد على الراحل والذي كانت تربطهم به علاقات صداقة قبل أن تكون علاقة عمل

حيث كان الراحل فرداً أصيلاً من أسرهم، وكان يحرص دوماً على زياراتهم ويطمئن على أحوال أبناءهم متى ماسنحت له الفرصة.

وتعتبر فرقة اللحو، إحدى الفرق الموسيقية ذات الانضباط العالي والاحترافية الكبيرة، كما ظلت طوال سنوات عملها خلف الراحل خير معين وسند، حيث يتبارى أعضاءها في منح التميز للفرقة وذلك باراءهم ومقترحاتهم ومبادراتهم التي استفاد منها الراحل جداً في مشواره الفني.

من جانبها أبدت الوزارة عن امتنانها العميق للفرقة على موافقتها بالمشاركة، مؤكدة أن مشاركتها ستمنح الأمسية طابعاً من الوفاء والعرفان، كما سيتعرف الكثيرون على بعض الحكايات الخاصة عن الراحل علي إبراهليم اللحو والتي سيرويها عدد من أفراد الفرقة المقربين منه خلال الأمسية.