رئيس المؤتمر الوطني الجديد: المشهد السياسي محتاج (لي نيو لوك)

قال رئيس المؤتمر المؤتمر المفوض احمد هارون ، بان المشهد السياسي بما فيه الوطني (محتاج لي نيو لوك)، وان الظرف السياسي الراهن يقتضي أن نسمع لصوت الشارع ونتجاوب معه بإيجابية من أجل البلد.

وافاد خلال تصريحات صحفية، " نحن أمام تحولٍ جديدٍ يحتاج للانفتاح على كل الأُطروحات الموجودة في الساحة"، مبيناً بان الكثير من العمل ينتظرنا لمواءمة أوضاعنا وفق مقتضيات التحول الجديد.

واكد هارون علي ان الرئيس عم رالبشير الآن يكرِّسُ كل وقته وتركيزه على المنصة القومية لتأمين مسار الحل الوطني المُتوافق عليه، وزاد"التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن تقتضي إنتاج خطاب سياسي جديد".

وقال "انه يتعيَّن علينا أن نجيب عن سؤال: كيف نستبدل الكراهية والإقصاء بقدرٍ عالٍ من التسامح وقبول الآخر؟".

وقطع هارون علي ان وثيقة الإصلاح والتطورات السياسية الراهنة تقتضي أن يبتدر الوطني مراجعاتٍ جوهرية، وان المؤتمر الوطني غداً لن يكون مثل المؤتمر الوطني اليوم أو أمس.

واضاف قائلاً" شخصيتي تعشقُ التحدي وأفضلُ الإنجازات أنَّك تصنع من الأزمات فرصاً جديدة".