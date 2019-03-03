"الزراعي" يشرع في تجهيز صوامع تخزين القمح

شرع البنك الزراعي السوداني في تجهيز وتهيئة المخازن والصوامع التابعة للبنك لتخزين إنتاح المزارعين من محصول القمح للموسم الشتوي الحالي. ويعزم "الزراعي" شراء 425,223 طن قمحاً، من إنتاج هذا العام بمبلغ ثمانية مليارات جنيه.

وقال المدير العام للبنك الزراعي صلاح الدين حسن أحمد، إن البنك المركزي ووزارة المالية التزما بتوفير مبلغ الثمانية مليارات نقداً عبر فروع البنك الزراعي في مواقع الإنتاج، ثم يقوم البنك بتخزينه في الصوامع كمخزون استراتيجي لمقابلة احتياجات البلاد من الخبز.

وأكد البنك الزراعي جاهزيته لشراء إنتاج المزارعين من محصول القمح للموسم الشتوي الحالي.