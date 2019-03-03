إختطاف (موهبة الخريف) من "أغاني وأغاني" ... تفاصيل

نجحت قناة الخرطوم في إقناع أسرة الموهبة الشابة ريماز ياسر بظهور الأخيرة على شاشتها في شهر رمضان عبر ثلاثون حلقة مع عدد من الفنانين ضمن برنامج غنائي ضخم يتم الإعداد لتسجيله خلال الأيام القادمة.

وقالت المصادر أن قناة الخرطوم نجحت في خطف ريماز أو (موهبة الخريف)- كما يطلق عليها- وذلك بعد التواصل مع والدها وإقناعه بالمكاسب الكبيرة التي ستجنيها ريماز من البرنامج، هذا بالاضافة إلى المساحة الواسعة التي ستنالها لتقديم أكبر عدد من الأغنيات.

وأشارت المصادر إلى أن قناة الخرطوم اشترطت على ريماز ضمن العقد أن يكون ظهورها حصرياً على شاشتها.

وهو ماوافقت عليه أسرة ريماز والتي تعتبر الداعم الرئيسي لها في مشوارها الفني، حيث ظهر معها والدها في أكثر من مناسبة.

وشغلت ريماز مواقع التواصل الاجتماعي قبيل مدة عقب إنتشار فيديو برفقة والدها وهما يرددان أغنية (اعطف علي ياريل)، تلك الأغنية التي ردداها وهما يجلسان بجانب مجرى السيل بمنطقة السروراب.

وحظت ريماز بعد ذلك بدعم كبير وتشجيع واسع من الجمهور، بينما قام الفنان جمال فرفور بتبني موهبتها واستضافها ضمن حفله الجماهيري بفندق القراند، حيث ردد معها عدداً من الأغنيات وسط تصفيق واعجاب جمهوره.