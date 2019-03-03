إعادة بشرى الصادق المهدي للخدمة بجهاز الأمن

أكدت مصادر مطلعة، إعادة نجل الصادق المهدي “بشرى” للخدمة ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات برتبة (مقدم) .

وأحيل بشرى بصورة مفاجئة من الخدمة أواخر أغسطس من العام 2014م عقب تركه العمل دون أذن ولحاقه بوالده الإمام الصادق المهدي في اديس أبابا لحمايته، وأقر المهدي مطلع فبراير الماضي بتبعية ابنه للقوات المسلحة وفصله منها .

نافياً أن يكون عمل داخل جهاز الأمن والمخابرات، لكن مصادر وثيقة الصلة بعائلة المهدي قالت إنهم على علم بتفاهمات تمت أعيد بموجبها (بشرى) لجهاز الأمن برتبة (مقدم)، دون أن تحدد ماهية تلك التفاهمات ومع من تمت .

وانتشرت في وقت سابق صوراً لـ”بشرى” على مواقع التواصل الاجتماعي بزي هيئة العمليات بجهاز الأمن، وفور انتشار الصور قالت شقيقته نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق في ندون شهيرة بالخرطوم، في أكتوبر من العام 2015م إن شقيقها لم ينتم لجهاز الأمن وأنه فصل من القوات المسلحة.

وأكدت مصادر موثوقة داخل الأسرة فضلت حجب اسمها، أن “بشرى” أعيد بالفعل لعمله ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات، لكنها وبحسب صحيفة مصادر لم تجزم بالرتبة التي أعيد بها لجهاز الأمن .