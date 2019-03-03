مسار يدعو لتأجيل الانتخابات والتمديد للحكومة

قال رئيس حزب الأمة الوطني عبد علي مسار، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان السوداني، ان الأوضاع الرهن بالبلاد غير مواتية الانتخابات في العام (2020)، داعياً لضرورة تمديد للحكومة باجهزتها الحالية لفترة انتقالية تمتدها من (3) الي (4) سنوات وفقا للحوار.

وشدد مسار في تصريحات صحفية بالبرلمان علي ان تكون هنالك فترة انتقالية وعلي عدم قيام الانتخابات لان الوضع غير مهيأ بجانب عدم توفير المالى الكاف لاجرائها.وقطع مسار بان الدستور لا يمنح الرئيس حق حل الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) لجهة أنها منتخبة من المواطنين وكذلك الرئيس المنتخب