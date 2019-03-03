تغريدة لترامب تثير الجدل.. ماذا قال فيها؟

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعرض لانتقادات شديدة بسبب تغريدة تفاخر فيها بملعب للجولف خاص بمؤسسته فى اسكتلندا، وأشار إلى أنه من شأنه أن يعزز العلاقات الأمريكية البريطانية، فاتهمه البعض بمحاولة استخدام منصبه لتعزيز مصالحه المالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب كتب تغريدة قبل فجر السبت تفاخر فيها بنادى ترامب الدولى للجولف الذى تم إنشائه فى اسكتلندا، وقال فيها " فخور بملعب الجولف الذى ربما يكون الأكبر فى العالم. وأيضا يعزز العلاقات مع بريطانيا".

وأثار التعليق ذعرا على الفور من منتقدى الرئيس، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست، حيث حمل إشارة إلى أن الرئيس يستخدم منصبه لتعزيز مصالحه المالية. وهناك بنود فى الدستور الأمريكى تمنع أى زعيم وطنى من استخدام السلطة بهذا الشكل.

وقالت جماعة "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاقيات فى واشنطن"، والتى تقاضى الرئيس حول مثل هذه القضايا، فى تغريدة على تويتر "ها هو الرئيس يستخدم بيان رسمى كإعلان عن عمله التجارى ويؤكد أن يعرف الجميع أنه يربط عمله بعلاقات أمريكا مع الدول الخارجية".

وقال والتر شاوب، كبير المستشارين بالمجموعة، والذى سبق أن قاد مكتب الأخلاقيات الحكومى، إن هذا هو الخلط الأكثر وضوحا من قبل ترامب بين المصالح الشخصية والمنصب العام حتى الآن.. وذهب إلى حد القول بأن هذا تربح رئاسى فاضح وفاسد.