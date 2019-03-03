هيمنة برشلونة ضد ريال مدريد حديث الصحافة الإسبانية

سلطت الصحافة الإسبانية الضوء على الفوز الثمين الذى حققه برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وابتعد ريال مدريد عن المنافسة على لقب الدوري الاسباني هذا الموسم، بعدما استقر فى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن "المتصدر" برشلونة.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، "ارقصوا.. برشلونة يقترب من حسم لقب الليجا ويقضى على آمال الريال بتحقيق الفوز فى الكلاسيكو.. أبناء العاصمة خلف البارسا المتصدر بفارق 12 نقطة.. هدف راكيتيتش جعل الفريق الكتالوني الأول الذى يفوز 4 مرات متتالية فى الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو".

في حين وصفت صحيفة "سبورت" لاعبى برشلونة بـ"الأبطال"، وعنونت "ريال مدريد 0 – 1 برشلونة.. البارسا يفوز من جديد فى البرنابيو ويحتفل بالفوز كما لو أنه حقق لقب "الليجا.. راكيتيتش سجل هدف اللقاء الوحيد".

أما صحيفة "ماركا"، فعنونت "ضربة أخرى من البارسا"، مشيرة إلى أن برشلونة نجح فى تحقيق الفوز على ريال مدريد للمرة الثانية على التوالى فى غضون أسبوع، بعدما سبق وفاز بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضى فى "إياب" نصف نهائى كأس ملك إسبانيا.

من جانبها عنونت صحيفة "البرنابيو"، "هزيمة أخرى فى الدورى.. ريال مدريد يسقط مجدداً دون أن يسجل أمام جماهيره".

صحيفة "آس" عنونت تعليقاً على نتيجة المباراة، "الريال 0 – 1 البارسا.. مدريد يستسلم.. جاريث بيل لم يكن موجوداً.. راكيتيتش يصنع التاريخ.. برشلونة أصبح أول فريق يفوز بالبرنابيو 4 مرات متتالية فى الليجا".

ولم يتبق لفريق ريال مدريد سوى أمل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علمًا بأنه فاز ذهابًا على أياكس الهولندى بنتيجة 2 – 1 فى ذهاب ثمن نهائى المسابقة القارية.