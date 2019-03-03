انتصار وبس.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ يستضيف هلال الخليج 365 زيسكو الزامبي في مباراة لا تقبل القسمه علي اثنين .

@ نعم مباراة نرفض فيها اية نتيجه غير الفوز .

@ زيسكو خسر خارج ارضه بثلاثيه على يد الاشانتي والهلال ليس باقل من الاشانتي بل افضل .

@ الاشانتي متذيل الترتيب وسبق ان خسر من الهلال .

@ ان انتصر الاشانتي على زيسكو بفارق هدفين فنحن نريدها ثلاثيه بيضاء .

@ اي نتيجه غير النصر تقلل من حظوظ الازرق في التأهل للمرحله القادمه .

@ التأهل يستدعي كسب كل نقاط الارض وخطف نقطه على الاقل من خارج الارض .

@ كل الظروف مهيأه لانتصار الهلال ولا خوف الا من عوده شيبوب وحضور الكج المدغلب .

@ عودة شيبوب دليل التدخل الاداري في التشكيله .

@ ولاء الدين اضافه حقيقيه لهجوم الهلال وسيؤكد اليوم انه مظلوم .

@ نتمنى ان نري المظلوم (دراج) وكذلك الضئ بطل ملحمة ابوظبي .

@ المدرجات الزرقاء بقيادة الاولترس ورقة الهلال الرابحه اليوم .

@ اية مضايقات للاولترس ليست من مصلحة الهلال .

@ على الشرطه العمل وفق قواعدها المهنيه وليس بتعليمات ممن يكره الاولترس .

@ تضييق الخناق على الاولترس دون غيرهم من الجماهير اجراء مرفوض .

@ الفرقه الموسيقيه والاعلام ليست من الممنوعات .

@ من حق الاولترس استخدام ادوات التشجيع المتاحه لغيرها من الروابط .

@ اخوان بشه يعشقون الاولترس ويهرعون اليهم عقب اية هدف .

@ لاعبو الهلال يعتصرهم الالم لقرار كردنه حرمانهم من التواصل مع الاولترس .

@ عموماً ستواصل اولترس وقفتها الصلبه خلف الفريق ولن تهتف لغير اللاعبين .

@ من يهتف للاداريين ليست الاولترس .

@ روابط التطبيل معروفه فلماذا لا يذهب اليها عاشق التطبيل !!

@ اليوم يوم الهلال .

@ اليوم يومك يا شعله .

@ ليت المدرجات تهتف اليوم لقائد الهلال بشه .

@ لولا بشه لما وصلنا للمجموعات .

@ لن ننساك يا بشه .



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