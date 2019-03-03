الزلفاني : برشلونة لو جاء لملعب المريخ سيخسر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مدرب المريخ يامن الزلفاني في حديث الصراحة والوضوح مع قناة المريخ الفضائية وقال انه يحب المريخ كثيرا ولولاه لكان الزلفاني نكره ولا يعرفه احد وانه يعشقه ويعشق جماهيره التي وقفت بجانبه واضاف : المريخ يملك جماهير كبيرة وان برشلونة لو حضر الى السودان سيخسر لان جمهوره وفي ويقف بجانبه بقوة .. كل الفرق التونسية تخاف من جمهور المريخ وان اللاعب بكري المدينة سيشارك في لقاء الإياب بالقلعة الحمراء بإذن الله و كل عشاق الكرة التونسية ( يخافون بكري المدينة ) وقال انه يتمنى التتويج بأبطال العرب لتكون إضافة لمانديلا و سيكافا وبين بدأنا من مدينة العين وسنذهب للعين للتتويج ببطولة أبطال العرب وتحدث كذلك عن الانتدابات وقال المريخ لا يحتاج لعدد كبير من اللاعبين في التسجيلات القادمة إضافة السماني الصاوي و عودة مجيد سومانا ستكون إضافة كبيرة واكد ان رضاء الله ووالديه سبب نجاحه مع المريخ