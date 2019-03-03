عشرات آلاف يتظاهرون ضد العنصرية في إيطاليا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، السبت، مظاهرة حاشدة ضد العنصرية شارك فيها نحو 250 ألفا.

ودعت للمظاهرة منظمات المجتمع المدني ذات التوجهات اليسارية؛ حيث ردد المتظاهرون هتافات من قبيل “ارفع صوتك ضد العنصرية”.

وكان في طليعة المتظاهرين رئيس بلدية ميلان جوزيبي سالا، الذي قال في تصريحات للصحفيين: “هكذا هي رؤيتنا لإيطاليا. نحن نعيش لحظة كبيرة بالنسبة لدولتنا، ونقطة تحول بالنسبة للمجتمع، ينبغي عدم ترك السياسة للسياسيين، يمكن لميلان أن تكون دليلا لإيطاليا أخرى”.

وأكد البيان الذي ألقي في المظاهرة على إعلان يدعم الحريات الفردية ويرفض كافة أنواع التمايز الطبقي بين الشعب والتفرقة على أساس ثقافي.

وأكد على “ضرورة استحداث سياسات اجتماعية وتعليمية حول حقوق المرأة والبيت والعمل ليس في إيطاليا فحسب بل في كل أوروبا”.

تجدر الإشارة إلى أنّ الائتلاف الحاكم في إيطاليا يضم “حزب الرابطة” اليميني المتطرف، المعروف بسياساته المعادية للمهاجرين والمسلمين.

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