أحمد بلال: البشير رئيساً للجميع وموقفه (غاية الصدق)

قال أحمد بلال عثمان، الأمين العام للاتحادي المسجل، إن البشير رئيساً للجميع “حكومة ومعارضة” مؤكداً أن موقفه “غاية في الصدق” ودعا الأحزاب إلى عدم تفويت الفرصة.

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن تخلي البشير عن مهامه الحزبية إلى شخص آخر داخل حزب المؤتمر الوطني تأكيد للقرار الذي أعلنه من قبل بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.

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وطالب بلال حسب صحيفة الأخبار، بتولي البشير ملف قضية السلام “شخصياً” وقال إن الدعوة للرئيس البشير بأن يتولى ملف السلام بنفسه أسوة بما تم في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وشدد على ضرورة التخلي عن الآليات السابقة التي تولت إدارة الحوار، مؤكداً أن على الآليات هذه أن تترجل، وطالب الحزب بدعوة المعارضة إلى الحوار، مشدداً على أن الحل يكمن في الحوار، للخروج من الإشكاليات الماثلة كافة.

واستبعد بلال قيام الانتخابات في موعدها، مضيفاً “لا يمكن إجراء انتخابات 2020 في هذا المناخ المحتقن”. وحذر من الانزلاق في الفوضى، وجدد تأييد حزبه لقرارات الرئيس البشير بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، مضيفاً “نحن ضد الانزلاق إلى الفوضى ومواقفنا تبنى بعيداً عن المزايدة والمكايدة أو التمترس في خندق التشدد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)