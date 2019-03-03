غياب (1100) طالب عن امتحانات الشهادة في جنوب دارفور بسبب (التجنيد والذهب)

انطلقت امتحانات مرحلة الشهادة السودانية بولاية جنوب دارفور وسط هدوء تام وترتيبات واستعدادات وغياب (1100) طالب وعزا الهادي غياب الطلاب إلى التوقف الذي حصل وذهاب الطلاب إلى مواقع الذهب والتجنيد إلا أنه عاد وقال إن العملية مقدور عليها وليست بالمزعجة.

من جهته أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، الهادي عبد الرحمن حسب صحيفة الأخبار انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بالولاية لعدد (41.730) طالباً وطالبة من جملة المتقدمين البالغ عددهم (42.830) منوهاً إلى أن الغياب بلغ عدده (1100) طالباً وطالبة. وأشار الهادي إلى أن الطلاب جلسوا في (196) مركزاً من بينهم (73) مركزاً في نيالا.

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وقرع الجرس بمدرسة مهيرة الثانوية بنات بنيالا قائد الفرقة (16) مشاة اللواء خلف الله عبد الله ومدير شرطة الولاية نيازي صالح ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد محمد خضر وأمين عام حكومة الولاية ورئيس نقابة المعلمين متفقدين سير الامتحانات في مدرسة نيالا الثانوية بنين.

وأشار الهادي إلى أن كل التقارير الواردة من كل مراكز الامتحانات في المحليات أشارت إلى أن العمل بدأ بصورة ممتازة، مشيراً إلى تقسيم الولاية إلى تسعة قطاعات لا سيما بعد وصول لجان الإشراف لكل المحليات وقاموا بالإشراف مع المديرين التنفيذيين على سير الامتحانات بالمحليات.

إلى ذلك دشن والي جنوب دارفور الفريق أحمد علي، والمهندس آدم الفكي، الوالي السابق، مطبعة جنوب دارفور للطباعة والنشر لطباعة امتحانات مرحلة الأساس التي تنطلق عقب انتهاء الشهادة السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)