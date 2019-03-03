أحمد هارون: سنسعى إلى من يجلسون على الرصيف من منسوبي الوطني

التاريخ: 03-مارس-2019
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أكد رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون أن الرئيس عمر البشير يكرس الآن كل وقته وتركيزه على المنصة القومية، ولم يخف هارون أن الحزب يدرس اصطفاف كل المجموعات الإسلامية على صعيد واحد .
وقال: “المرحلة المقبلون عليها تختلف كلياً وجوهرياً عن المرحلة السابقة”، وأضاف لازم نسمع الأخرين ويسمعونا ولابد أن نتقدم مع بعض خطوة من خنادقنا القديمة الى الأمام”، وتابع منفتحون تجاه كل نشاط في الساحة السياسية والتحدث إليه” .
وقال هارون إنهم سيسعون الى من يجلسون على الرصيف من منسوبي المؤتمر الوطني سعياً حثيثاً، وطمأن هارون بأنهم سيولون عناية خاصة الى تحالفات الوطني القائمة وشراكاته السياسية مع القوة السياسية، وأكد أن السياسة هي خدمة الناس وحلحلة قضاياهم وتحقيق إحتياجاتهم .
وقال هارون إن المهمة التي كلف بها في هذا التوقيت صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وقال إن شخصيته تعشق التحدي، وإن أفضل الإنجازات أنك تصنع من الأزمات فرصاً جديدة، مبيناً ان المشهد السياسي يحتاج الى (نيو لوك) .
وقال وبحسب صحيفة الصيحة، إن الرئيس يكرس كل وقته وتركيزه على المنصة القومية، وإنه لا بد أن نسمع الآخرين ويسمعونا، ولابد أن نتقدم مع الإنفتاح تجاه أي نشاط في الساحة السياسية والتحدث إليه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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