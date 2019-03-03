“سجين “يقود أخطر شبكة لسرقة السيارات

أوقفت شرطة ولاية الخرطوم شبكة إجرامية تخصصت في سرقة السيارات، وألقت الشرطة القبض على”5″ من عناصر الشبكة التي يقودها متهم نزيل بأحد السجون يقوم بالتخطيط للجريمة التي ينفذها بقية عناصر المجموعة .

وبحسب المعلومات فإن مواطناً قام بشراء عربة وحينما انتهى من ترخيصها قام بالذهاب إلى شرطة المرور بغرض تجديد ترخيصها ونقل ملكيتها ، حيث كان يحمل شهادة بحث العربة وأوراق وتوثيقات متسلسلة صادرة من بعض المحامين وتبدو قديمة منذ العام 2013م تثبت تناقل ملكية السيارة وفور وصول صاحب العربة والشروع في إجراءات الترخيص ، إلا أنه تفاجأ برد شرطي المرور عند إدخال البيانات بأن العربة بذات اللوحة مرخصة وسارية الترخيص .

وهنا تفاجأ الرجل بالعربة وبدا مندهشاً وشرع في الاستفسار عن كيفية سريان ترخيصها وهو يحمل شهادة بحثها ، ما اضطره إلى تدوين بلاغ بقسم شرطة دائرة الاختصاص .

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شرعت الشرطة في التحقيق وبالتحري اتضح أن العربة تمت سرقتها منذ العام 2017م ومدون بشأنها بلاغ بقسم شرطة الرياض وبمزيد من التحريات اتضح بأن اللوحات التي على العربة المسروقة وتمت سرقتها من سيارة أخرى واتضح أيضا أن شهادة البحث التي تحملها المركبة مزورة وكذلك الأوراق ومن هنا بدأ البحث والتحري حيث توصلت الشرطة للجناة .

وألقت القبض عليهم ، وبالتحري اتضح أن العصابة يقودها متهم معتاد سرقة السيارات وسبق أن حوكم ويقضي فترة عقوبته بالسجن ، إلا أنه ظل يخطط من داخل الحبس ويقوم أعوانه بتنفيذ مخططاته وسرقة السيارات ، ومن ثم سرقة لوحات ووضعها على العربة المسروقة وتزوير شهادة بحث ومن ثم بيع العربة ليكتشف المشتري عند محاولته تحويل الملكية او تجديد الترخيص أن العربة مسروقة وأن المستندات الملحقة بها مزورة بحسب صحيفة الإنتباهة ، تم اتخاذ التدابير اللازمة وتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين ويجري التحقيق معهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)