“نورا حسين” من حبل المشنقة الى حجرة (الامتحان)

من عجائب وغرائب بل ومفارقات امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، جلست النزيلة “نورا حسين” المحكوم عليها بالسجن (5) سنوات لأول إمتحان التربية الإسلامية أمس السبت بدار الفتيات بأم دمان مع زميلاتها النزيلات .
وكانت “نورا” البالغة من العمر 16 عاماً قد حكم عليها بالإعدام لتورطها في قتل زوجها أول أيام شهر العسل داخل شقة بالمهندسين، مطلع مايو من العام قبل الماضي، إلا إن محكمة الاستئناف قد خففت العقوبة الى السجن (5) سنوات .
وشوهدت “نورا” أمس على منضدة الامتحان وهي سعيدة حسب تعابير وجهها، وقالت وبحسب صحيفة السوداني، إنها أجابت بصورة جيدة عن الأسئلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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