للخروج من أزمتها.. إيران تدمج بنوك المؤسسة العسكرية فى بنك حكومي

أعلنت إيران دمج خمسة بنوك تابعة للمؤسسة العسكرية (الجيش) ومؤسسة مالية أخرى مع بنك "سبه" الحكومى وهو أقدم بنك فى البلاد بهدف تعزيز الكفاءة والمساعدة فى تحقيق استقرار القطاع، وفقا لبيان البنك المركزى الإيرانى.

ويرى المراقبون أنها خطوة لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد والحد من أنشطتها الاقتصادية التى أثرت بالسلب على اقتصاد طهران فى وقت يرزح فيه الاقتصاد تحت ضغط العقوبات الأمريكية، ومن أجل منع تفليس تلك المصارف.

والبنوك الخمس هى "انصار، قوامین، حكمت ایرانیان، مهر اقتصاد وموسسة کوثر للائتمان"، وتتعرض المؤسسات المالية الإيرانية للإفلاس، وقال البنك المركزى إن الدمج سيخلق "بنكا واحدا مستقرا وأكثر كفاءة لتقديم خدمات أفضل لأسر القوات المسلحة وعامة الشعب".

وبعد انسحابه من الاتفاق النووى، أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران فى مايو الماضى. وأدت العقوبات إلى تردى الوضع الاقتصادى مع انخفاض قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع التضخم السنوى إلى 40 %فى نوفمبر الماضى.