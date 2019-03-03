وقفة احتجاجية حاشدة بنيويورك للتنديد باعدامات في مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نظم عدد من المتظاهرين وقفة احتجاجية، في مدينة نيويورك الأمريكية، للتنديد بإعدام 9 شبان من مناهضي الانقلاب في مصر.

وتجمع المتظاهرون في ميدان التايمز بالمدينة، السبت، ورفعوا لافتات تندد بالانقلاب والإعدامات.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة السيسي، مطالبين بوقف عمليات الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين الرافضين للانقلاب في السجون المصرية.

وفي 20 فبراير/ شباط الجاري، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015، وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

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