البنتاغون يعلن وقف التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية والسبب قمة هانوي

الخليج 365:

اتفقت أمريكا وكوريا الجنوبية على وقف سلسلتين من التدريبات العسكرية الاعتيادية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، في بيان اليوم الأحد 3 مارس / أذار: “نتيجة للتنسيق الوثيق، قرر الجانبان الأمريكي والكوري الجنوبي، وقف سلسلة من التدريبات العسكرية المعروفة باسم “فرخ النسر” (فول إيجل) و”العزم الرئيسي” (كي ريزولف)”.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق جاء عقب محادثة هاتفية بين القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، ونظيره الكوري الجنوبي جونغ كيونغ دو.

ولفت شاناهان في تدوينة على “تويتر”: “إلى أن أمريكا وكوريا الجنوبية يؤكدان مواصلة التعاون المشترك بينهما لمواجهة التحديات الأمنية”.

يذكر أن القرار تم اتخاذه على خلفية اجتماع القمة الرئاسية، التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هذا الأسبوع في هانوي.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمة مشتركة في فيتنام يومي 27 و28 فبراير / شباط الماضي، بهدف بحث القضايا الخلافية بين البلدين وفي مقدمتها نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية، ووقف التدريبات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية.

سبوتنيك