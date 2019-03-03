ضد الحرامية.. بقلم السر السيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من الواضح لى تماما ان هذه الثورة ثورة جمالية ضد القبح بامتياز وكأن الجمال هو الجند الذى لا قبل للاسلام السياسي به، فمن ذلك الجمال اولا الاحتفال او الاحتفالية التى تفعل الشوارع عبر التظاهر والذى فى حده الادنى يعنى بتفعيل الجسد واعلانه وفى حده الاعلى يعنى الاستشهاد.وثانيا الفنون من شعر وغناء ورقص ورسم وتلوين وثالثا فى الهتاف ورابعا فى تفعيل اللغة وابتكار مجازتها ويكفى ان اشير هنا الى جملة تسقط بس….ورابعا وهو الاهم والذى هو استنهاض الموروث الثقافى للشعب والاشتغال عليه ومن بين هذا بل وفى مقدمته ارث الثقافة الاسلامية والذى عنى في ما عنى تحرير الاسلام من قبضة الاسلام السياسي حيث لم يحتل هذا الدين ولم ينتهك ولا حتى مع التتار مثلما انتهك فى عهد الانقاذ فقد اتخذته هزوا ولعبا وفقا للتعبير القرانى…..هذا التحرير او هذه الاستعادة لثقافة الاسلام المنفتحة المعادية للظلم والفساد الحاضة على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هى الصيغة المثلى لتجريد الانقاذ من اقوى ادوات تضليلها…

هذه الثورة هى ثورة استعادة الروح..استعادة المعنى فى واقع جردته الانقاذ من كل معنى…اذا جاز لى ان اتحدث كواحد من الذين بذلوا ذات يوم ،مع اخرين وقتهم وفكرهم وجهدهم للدعوة ولتمكين الاسلام السياسي ليس فى السودان فقط وانما فى كل العالم فقد كان حلمنا هو العمل على تمكين قيم العدل والكرامة والحرية يدفعنا هنا ما قام به الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وحوارييهم ولم يكن يدور فى خلدنا ان تلك الايام والمجهودات ستنتهى الى ان يهتف الناس (سلمية..سلمية ضد الحرامية) ولا ان نرى جحافل العسكر تقتل الاطفال وتغتصب النساء وتقتل الذين يقولون لا للباطل..لا للظلم…ان ما يقوم به النظام الان هو بالضبط حرب على الحياة الحقة حيث نشدان الحق والعدالة والكرامة…انهم باختصار يواجهون قوله تعالى:(يأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون…)، فالى اى شئ سيدعونا الله ورسوله ان لم يكن للعدل والكرامة والحرية والاستقامة..فالاية تستبطن ان كل مالم يدع له الله ورسوله هو نقيض الحياة وضدها وهو هنا الموت…ان تجربة الانقاذ هى مشروع للموت والدعوة له فهى قد صادرت وتسعى لمصادرة الصدع بالحق اى انها تسعى لتعميم ثقافة الصمت الذى هو فى مستوى من مستوياته علامة للموت ولعل اخطر ما فعلته هنا هو نجاحها شبه الكامل فى تدجين المثقف الاسلامى وفى مقدمة هؤلاء من يسمون بعلماء الدين فقد استطاعت ان تجعل منهم مسخا يمشى على قدمين حتى صار الاسلام بسبب خنوعهم وصمتهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه مجالا للسخرية وكيف لا واخر مقترحاتهم ان يتم اقامة دورة للوزراء عن اهوال يوم القيامة وهى اى الانقاذ قد سعت جاهدة طيلة سنوات حكمها لحماية الفساد وتقنينه بل انها وبقدرة فائقة استطاعت ان تحيل احلام واشواق الاسلاميين الى عشب تطأه سنابك خيول الباطل والعمالة، اقليمية ودولية….لم يكن فى خلد الذين سقوا الفولاذ ان يصل ما جاهدوا فى سبيله بالنفس والمال والوقت الى هذا الدرك من الانحطاط وانا هنا لا اقول ان العلة فى بنية الاسلام السياسي نفسه وان كان هذا صحيحا لحد كبير لان العلة تكمن ايضا فى الذين تولوا العمل التفيذى و فى صمت الاكثرية حيال ما قاموا به من فساد ونهب وظلم بل وتبريره فى اكثر الاحيان، فالفكر ..اى فكر مهما كانت قوته لا يتحكم وحده فى سلوك الانسان .

يعنينى هنا وانا ادرك ان القهر والظلم والفساد والتقتيل فى التجربة السياسيةالسودانية لم يكن وقفا على الاسلام السياسي وحده الا ان ما فعله الاسلام السياسي فاق كل توقع وفاق كل احتمال…بالطبع كتابتى هذه لا تستبطن اى نوع من الندم فقد فعلت ما فعلت وانا اسعى مع اخرين لبناء مشروع يخرج الناس من الظلمات الى النور بكل ما تحمل كلمتى الظلمات والنور من دلالات وهى الفكرة التى لا زلت اومن بها واشتغل عليها.

هذاالحراك الذى يعم القرى والحضر فى السودان والذى جاء كالسيل الجارف مهددا لاكبر قوة سياسية سودانية حديثة تتوفر على اكبر اصطفاف للمتعلمين وعلى ارث كبير فى العمل التنظيمى وعلى خبرات فكرية وسياسية واقتصادية وامنية وعسكرية، ملخصا لها فى كلمة لاتنتمى للقاموس السياسي بقدر ما تنتمى للقاموس الاخلاقى هى كلمة(الحرامية) ان دل على شئ،اى هذا الحراك، انما يدل على ان لله جنودا من القول كما له جنود من الملائكة والنمل فهذا المشروع الذى انتزع الكثير من الكلمات القرانية ونسج هتافاته على منوالها مثل الله اكبر، وهى لله، والله غايتنا والقوى الامين،الخ الخ، ها هو الان يواجه بكلمة من عمق ثقافة الشعب ولكنها مدججة بارثه الدينى والثقافى فكلمة حرامية فى جذرها ذات صلة بالحرام وهى كلمة مركزية فى كل الاديان…هذه الكلمة التى زينت هتافا مركزيا فى هذا الحراك مثلت الطلقة الاخيرة لهذا المشروع خاصة على المستوى الاخلاقى..هذا المشروع الذى كان يتحدث باسم الله فكأنما هذه الكلمة هى مفتاح دخوله الى الذلة والمسكنة التى بتنا نراها ونلمسها والتى هى من سنن الله التى يصيب بها من يتنكب الطريق خاصة اولئك الذين يدعون انهم ممثلوا الله فى الارض …اذن هذا الحراك وهنا يكمن سره، لا يقف عند اسقاط النظام وانما يتعداه لاسقاط حركة تعد من اقوى نتائج حركة الحداثة السودانية على مستوى الفكر والسياسة والتنظيم واعنى الحركة الاسلامية لذلك هو اشبه بالزلزال.. بالظاهرة الكونية اكثر منه بالظاهرة السياسة ولا غرابة فقد شهدت التجربة الانسانية عبر تاريخها مثل هذه الظواهر.