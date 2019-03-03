تكذيب متبادل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لن تجد مادة يكثر الحديث والكتابة عنها هذه الأيام مثل الخلاف المحتدم بين قادة حزب المؤتمر الوطني حول قرارات الرئيس التي تفاوتوا في الحكم عليها ما بين من يراها جاءت لمقتضي الضرورة لكنها كانت محل اتفاق بين أعضاء المكتب القيادي وهياكل الحزب ومؤسساته كما قال دكتور عبد الرحمن الخضر ودكتور فيصل (قبل الإطاحة به) وقول مقرر المكتب القيادي الاستاذ مصطفي كبر الذي نقف اليوم مع بعض افاداته الواردة بجريدة الانتباهة ، ومابين المجاهرين بمهاجمة القرارات والقول الصريح انها انقلاب على الشرعية وتحجيم الحزب وتجاوز له وتملص عن المسؤولية وانكار للفشل وتهرب عن الإقرار به وهي بعض العبارات التي وردت في كلمات دكتور امين حسن عمر ودكتور قطبي المهدي وربما آخرون ، إذ أننا لم نستقص في الموضوع .

الاستاذ محمد المصطفي كبر – لمن لايعرفونه – يعتبر من العائدين (بحسب التصنيف الداخلي لحزب المؤتمر الوطني) وهم الذين آبوا تائبين ورجعوا من المؤتمر الشعبي بعد أن قضوا في صفوفه أوقاتا طويلة ومنهم الوزير حامد ممتاز والاستاذ محمد الحسن الأمين وغيرهم ، وينظر الكثيرون لهؤلاء العائدين بأن ولاءهم للرئيس اكثر من الحزب والجماعة لذا ليس مستغربا أن يصدر هذا الكلام عن الاستاذ مصطفي.

قال وهو يرد علي الدكتور امين والدكتور قطبي ومن يقول قولهما :

ما حدث ليس انقلاباً

ونسأله ماذا جري ؟ اليس من المفترض أن يستشير الرئيس الحزب في كل الخطوات ويعلن عنها بعد موافقة الحزب ؟ هل تم هذا كما قال دكتور الخضر أم لم يحدث كما قال امين وقطبي وغيرهما ؟ ولا نقول كما قلنا من قبل من نصدق منكم بل نقول وبوضوح ومن غير مجاملة من الصادق فيكم يا استاذ كبر ؟

وقال الأستاذ مصطفي كبر :

هذه المبادَرة يقودها الرئيس بنفسه وليس المؤتمر الوطني

اذن وبحسب قولك هذا يا استاذ فإن كلام رئيس القطاع السياسي في حزبك الدكتور الخضر هذا الكلام غير سليم ، وتفهم أن تختلف مع أمين وقطبي باعتبار رؤاكم مختلفة لكن أن تختلف مع من يري نفس رايك ويؤيد قرارات الرئيس فهذا هو الوهن وهذا هو التفكك بعينه.

وقال الأستاذ كبر :

ما حدث تم دون أي خلاف وما يُثار في الشارع عن خلافات غير صحيح

ونقول للاستاذ مصطفي الشارع لاشأن له بخلافاتكم الداخلية ، والهتاف العالي الآن والذي يعلو على غيره هو المطالبة بإسقاط النظام ككل وليس إجراء عمليات ترقيع من هنا وهناك تعيد صناعة نفس النظام لذا فإنك يا استاذ مصطفي مطالب بتوضيح قصدك وبيان كلامك.