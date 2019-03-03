ترامب يشن هجوم حاد على خصومه ويتهمهم بمحاولة إزاحته من البيت الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت خصومه واتهمهم بأنهم يحاولون إخراجه من البيت الأبيض “بكلام هراء”.

ونقلت “رويترز” عن الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر (التحرك السياسي المحافظ) قوله “للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء”.

ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي هاجم محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين، عقب شهادته خلال جلسة استماع أمام لجنة المراقبة في مجلس النواب، يوم الأربعاء 27 فبراير / شباط.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في فيتنام بعد القمة الثانية له مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم الخميس 28 فبراير / شباط: “كوهين كذب كثيرا في شهادته، لكنه قال الحقيقة عندما تحدث عن عدم وجود تواطؤ مع روسيا”.

وقالت “رويترز”، إن كوهين، وصف ترامب بأنه محتال، وأنه كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016، ورد ترامب بأن شهادة كوهين “مخزية”.

وكتب الرئيس الأمريكي على “تويتر”: “كوهين كان واحدا من عدة محامين، مثلوني من الناحية القانونية، لكن لسوء الحظ، كان لديه عملاء آخرون”.