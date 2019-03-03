ابن عوف يجدد مغازلة السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف جدد يوم الخميس التاكيد على موقف السودان الثابت تجاه المملكة العربية السعودية ، واصفاً هذا الموقف بالمبدئي وأنه ليس محل مزايدة وليس طلبا لثمن ممتدحا العلاقة المتميزة بين البلدين ، وجاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الخرطوم سفير المملكة علي حسن جعفر بحضور الملحق العسكري السعودي العميد الركن إبراهيم العمير الذي نقل للفريق ابن عوف تهاني ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، بمناسبة تعيينه نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع.

وفي ذات اللقاء أكد السفير السعودي حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنايية مع السودان والعمل على تطويرها، وأعلن عن جاهزيتهم لتقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلى الأمام.

السيد النائب الأول ووزير الدفاع الفريق ابن عوف شكر السعودية مبينا ان العلاقة بين البلدين في أفضل حالاتها متعهدا بالعمل علي دعمها والصعود بها الى اعلى مستوي يمكن أن تشهده علاقات الأشقاء المتحالفين مذكرا بما سبق وأكد عليه قبل أشهر من استعداد السودان الدفاع عن السعودية وامنها .

ولنا وقفة قصيرة مع السيد النائب الأول لنساله لماذا تجد نفسك مضطرا لقول هذا الكلام ؟ اما كان يجدر بك وبالجيش الذي أنت على رأسه أن تنتبهوا إلى أن الدفاع عن السعودية وحماية أمنها لايعني مطلقا التورط في قتل اليمنيين وحصارهم ومنع الغذاء والدواء عنهم وتدمير بلادهم بشكل غير مسبوق في تاريخ اعتداءات الأشقاء على بعضهم بعضا ؟ .

لقاء الفريق ابن عوف مع الدوبلوماسيين السعوديين ماكان يحتاج الى كل هذا الكلام ، وهم يعلمون جيدا أن مستضيفهم غير جاد في ما يقول ، اذ أنهم يعرفون اكثر من غيرهم أن مثل هذا الكلام لايستقيم مطلقا وهم يعلمون ان هذا القول لايساوي ثمن الحبر الذي كتب به ، ويرونه نوعا من الغزل الذي مارسه الفريق ابن عوف وهو لم يكن محتاجا إليه .