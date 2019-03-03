الشرطة تحقق في سرقة غامضة ضحيتها رجل أعمال شهير

تحقق المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الجزيرة في حادثة سرقة غامضة تعرضت لها مخازن سمسم تخص رجل أعمال شهير بالمناقل، بعد أن زعم حرسها التابع لإحدى الشركات الأمنية بتوثيقه وتهديده بالسلاح من قبل”8″ أشخاص ليلاً .

وقالت مصدر إن رجل الأعمال أخطر الشرطة بسرقة كميات كبيرة من السمسم من مخازنه الواقعة بالقرب من المنطقة الصناعية، وقال إنها محروسة بواسطة فرد مسلح يتبع لإحدى الشركات الأمنية، وأضاف المصدر أن الشاكي لم يتهم شخصًا بعينه فدونت الشرطة البلاغ ضد مجهول، وحققت مع الحرس وبدوره زعم بأن”8″ أشخاص حضروا إليه ليلاً وقيدوه بالحبال تحت التهديد ثم حطموا الأقفال وحملوا السمسم على”دفارات” لم ير أرقام لوحاتها.

وأشار الحرس إلى تاجري محاصيل قال إنهما الذين هددوه، حيث أوقفتهما الشرطة وحققت معهما بيد أنهما أنكرا ما نسب إليهما ونفيا صلتهما بالحادثة تمامًا، كما أرشد الحرس على شخصين آخرين لم تتوصل إليهما الشرطة .

مبيناً أن نيابة المناقل طالبت بمزيد من التحقيق والتقصي في أمر السرقة لتحقيق العدالة إلا أن محامي الشاكي قدم طلباً لإجالة أوراق البلاغ الى المباحث والتحقيقات الجنائية بود مدني التي طالبت و بحسب صحيفة السوداني، بإجضار الحرس الخاص بالمخازن للتحقيق معه حول ملابسات السرقة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)