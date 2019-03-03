نائب سابق للرئيس يدعو المحتجين لتقديم آرائهم مباشرة للبشير

نصح نائب سابق للرئيس المحتجين بتقديم أفكارهم وآرئهم للرئيس مباشرة ، بينما اعتبر تفويض الرئيس لصلاحياته في المؤتمر الوطني وفاءً لوعده بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع ،ليقود وحدة السودان من موقع قومي ،واصفاً مايمر به السودان بأنه ظرف دقيق واستثنائي.

ودعا القيادي في الوطني الحاج آدم النائب الأسبق للرئيس مخاطباً المؤتمر العام للوطني في محلية شرق النيل ،دعا الشباب الذي يتظاهر ويحتج الآن في الشارع لتقديم آرائهم وأفكارهم الوطنية مباشرة للرئيس والولاة.

وقال بحسب صحيفة الإنتباهة إنهم الآن جميعهم قوميين ومتاحين لكل الأحزاب من مواقعهم التي يشغلونها بالعاصمة والولايات ، وأرسل الحاج آدم رسالة لكل الأحزاب للعمل على بناء الوطن والعمل على استقراره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)