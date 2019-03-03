ضبط أول حالات تزييف للعملة الجديدة فئة الـ(200) جنيه

ضبطت مباحث شرطة ولاية الخرطوم شخصين بحوزتهما (35) ورقة نقدية مزيفة من العملة الجديدة فئة الـ(200) جنيه، بجانب شخص آخر ضبطته شرطة القضارف بحوزته عملة مزيفة من ذات الفئة، وتعد الحالتان أولى حالات تزييف للعملة الجديدة .
وقال مصدر إن مباحث فرعية وسط الخرطوم كانت قد رصدت معلومات عن نشاط المتهمين في تزييف العملة الجديد، فنصبت لهما كميناً بمنطقة وسط الخرطوم أسفر عن ضبطهما متلبسين بحيازة (35) ورقة نقدية من فئة الـ(200) جنيه، تبيه بعد فحصها أنها مزيفة .
وأضاف المصدر أن المباحث دونت ضدهما بلاغاً وفقاً للمادة (117) من القانون الجنائي (تزييف العملة)، وفي سياق متصل وبحسب صحيفة السوداني كشف مصدر آخر عن أن شرطة محلية بأسندا بولاية القضارف قد ضبطت شخصاً يحمل ورقة نقدية فئة الـ(200) جنيه مزيفة، ودونت ضده بلاغاً من ذات المادة بشرطة باسندا .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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