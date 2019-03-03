العثور على طالب أجنبي مشنوقاً قبل جلوسه لامتحان الشهادة بالخرطوم

أعلنت الشرطة عن وفاة طالب أجنبي كان من المقرر أن يجلس لامتحان الشهادة السودانية، في ظروف غامضة داخل شقة بشرق النيل .

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء د. هاشم علي عبدالرحيم، إن مضابط الشرطة سجلت بلاغاً بوفاة أحد طلاب الدول الشقيقة داخل شقة التي يقيم فيها مع آخرين بالحاج يوسف حي الفيحاء أمس الأول “الجمعة”، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت كل الإجراءات القانونية، وقال إن التحري يجري تحت إشراف النيابة .

من جهة أخرى كشف مصدر مطلع أن الطالب المتوفي مصري الجنسية وكان قد وصل إلى البلاد بغرض الجلوس لامتحانات الشهادة، وأضاف: “لكن عثر عليه مشنوقاً داخل غرفة بالشقة التي يقيم فيها” وأوضح وبحسب صحيفة السوداني أن الشرطة أجرت تدابيرها الفنية حيال الحادثة ودونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة، وأحالت الجثة إلى المشرحة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)