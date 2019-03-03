التاريخ: 03-مارس-2019
178 مشاهدة
أعلنت الشرطة عن وفاة طالب أجنبي كان من المقرر أن يجلس لامتحان الشهادة السودانية، في ظروف غامضة داخل شقة بشرق النيل .
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء د. هاشم علي عبدالرحيم، إن مضابط الشرطة سجلت بلاغاً بوفاة أحد طلاب الدول الشقيقة داخل شقة التي يقيم فيها مع آخرين بالحاج يوسف حي الفيحاء أمس الأول “الجمعة”، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت كل الإجراءات القانونية، وقال إن التحري يجري تحت إشراف النيابة .
من جهة أخرى كشف مصدر مطلع أن الطالب المتوفي مصري الجنسية وكان قد وصل إلى البلاد بغرض الجلوس لامتحانات الشهادة، وأضاف: “لكن عثر عليه مشنوقاً داخل غرفة بالشقة التي يقيم فيها” وأوضح وبحسب صحيفة السوداني أن الشرطة أجرت تدابيرها الفنية حيال الحادثة ودونت بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة، وأحالت الجثة إلى المشرحة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على طالب أجنبي مشنوقاً قبل جلوسه لامتحان الشهادة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.