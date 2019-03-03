أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 3 مارس  2019م

التاريخ: 03-مارس-2019 فى : رياضة 14 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى * المريخ يسعى للابتعاد بالصدار امام فهود الشمال بالقعلة الحمراء * لجنة التسجيلات المريخية تجتمع بحضور الزلفاني وتؤممن على عودة السماني وسومانا * تشكيلة جديدة للمريخ امام الامل وعودة قوية لمنجد النيل في التدريبات صحيفة قوون * هلال التحدي والثبات ينازل زيسكو في قمة المجموعات * قوة وعزيمة واصرار في البروفة الختامية والكوكي يرسم خارطة الوصول لغزو الشباك الزامبية حوافز الكاردينال تلهب حماس الاقمار.. والكابتن يدعو الانصار للوقفة لمواصلة المشوار * المريخ وفهود الشمال في آشرس نزال * ضوابط مشددة وتفيش شخصي للجمهور .. والروابط تكمل ترتيباتها للمؤازرة في معركة العبور الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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