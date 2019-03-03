قرارات جديدة من البشير لإرضاء الجميع

طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي بحل الاتحادات والنقابات ومراجعة قوانينها ولوائحها، ودعا الى إعادة تكوين المفوضيات والمجالس التخصصية، بما يستوعب المرحلة القادمة والإصلاحات الضرورية.

وطالب الحزب في مبادرة طرحها في لقاء تفاكري مع رؤساء وأمناء الحزب بالولايات بدار الحزب بالخرطوم اليوم (السبت)، بحل الهيئة التشريعية القومية، وتعيين جمعية تأسيسية من كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي، تقوم بكتابة مسودة الدستور القومي للبلاد.

وشدد الاتحادي على ضرورة أن يكون فرض الطوارئ لمحاربة الفساد والمفسدين، وألا يكون خصماً على الحريات العامة، ودعا إلى حل لجان الزكاة واللجان المجتمعية والشعبية في الأحياء وتكوينها على أسس ديمقراطي، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكفالة حق التظاهر السلمي.

في السياق كشف الأمين العام المكلف للاتحادي الديمقراطي أحمد بلال عثمان، عن قرارات مرتقبة للرئيس البشير ستزيل كثيراً من الاحتقان والخروج من حالة الاحتراب والكراهية وتصب في الاصلاح.

واعتبر بلال أن تسليم البشير لمهامه الحزبية لنائبه أحمد هارون، دليل صدق على أنه رئيس للجميع، وزاد :”الأيام حبلى بكثير من القرارات للرئيس”.