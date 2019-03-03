أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، فتح الرحمن السيد النذير جلوس (78) ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية امس ، بعد أن تم توزيعهم على (768) مركزاً، وكشف النذير وفق صحيفة آخر لحظة عن وجود عدد من الحالات الخاصة من بينها وضع طالبة بمحلية 24 القرشي لمولودها قبيل ساعات من الجلوس للامتحانات، بالإضافة لجلوس (14) طالباً للامتحان من داخل سجن مدني القومي، فضلاً عن جلوس (48) طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة للامتحانات، وأكد النذير قدرتهم على التعامل مع تلك الحالات وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة مع الحالات الخاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر طالبة تضع مولودها في لجنة الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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