نقل فائزة عمسيب للعناية المركزة بالقاهرة

قال مصدر موثوق بالقاهرة، أن الممثلة السودانية الكبيرة “فائزة عمسيب” قد تم نقلها للعناية المكثفة مساء الجمعة لمستشفى الزراعين بالقاهرة .

وأشارت التقارير الطبية عقب الفحوصات التي خضعت لها الممثلة الى أنها تشكو من هبوط حاد في الدورة الدموية، وأكد المصدر أن إدارة المستشفى تولي إهتمام كبير ومتعاظم بالممثلة القديرة “فائزة” والتي خضعت لعلاجات مكثفة بالعناية .

وكانت الممثلة “الفائزة عمسيب” قد خضعت لعملية جراحية في الركبة منذ تواجدها في القاهرة خلال الأربعة أشهر الماضية، وهي الآن بصدد إعادة العملية الجراحية مرة أخرى، إلا أن صحتها وبحسب صحيفة الدار، قد تراجعت في اليومين الماضيين وتسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية .