بوادر أزمة بين المزارعين والحكومة بسبب اسعار شراء القمح

رفض مزارعي القمح في السودان الأسعار التي حددتها وزارة المالية لشراء محصول القمح هذا الموسم.



وحددت الوزارة مبلغ 1850 جنيه للجوال الواحد في إطار نظام السعر التركيزي الذي تفرضه الحكومة كمحتكر لشراء المحصول عبر المخزون الاستراتيجي، فيما يطالب المزارعون بمبلغ 2500 جنيه.



وكانت الوزارة قد عممت منشوراً على الإدارات الزراعية جاء فيه إلزام المزارعين تسليم حصادهم من محصول القمح عبر البنك الزراعي ومنع القرار منعاً باتاً البيع للمطاحن أو أي جهة أخرى.



ورفض أكبر تجمع للمزارعين في مشروعي الجزيرة والمناقل وسط السودان القرار، مشيرًا إلى ان وزارة المالية ليس لها الحق في تحديد سعر و سوق أي منتج زراعي ، إلا أن كانت قد قامت بتمويل كافة مدخلات العملية الزراعية.

وقال تجمع المزارعين في بيان السبت؛ أن نصف المساحة ممولة تمويلاً ذاتياً وليس لأي جهة الحق في تحديد سوق ما لم تموله؛ و أقصى ما يمكن أن تطلبه وزارة المالية هو أن يسلمها المزارعون الذين تم تمويلهم قيمة المدخلات التي أخذوها من البنك نقداً ويتصرفوا في بقية محصولهم. واوضح أن القرار كارثي؛ اذ يطلب من المزارع أن يسلم كل قمحه للبنك ويشمل المزارع الذي لم يمول من البنك، محذراً وزارة المالية من مغبة السير في هذا الطريق لأن المزارعين لن يسلموا مثقال حبة من قمح. وتوقعت وزارة الزراعة والغابات انتاجية تفوق (925) ألف طن؛ بمتوسط (13) جوال للفدان الواحد. وتبلغ المساحة المزروعة بكل ولايات السودان؛ حوالي (712) الف فدان؛ يقع نصفها بمشروع الجزيرة والمناقل.