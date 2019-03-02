بالصورة : تظاهرة “الثياب البيضاء” لطالبات الأحفاد في السودان تلهب قلوب رواد مواقع التواصل

أثارت تظاهرة لطالبات جامعة الأحفاد مناهضة للنظام السوداني “بالثياب البيضاء” مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وألهبت قلوبهم بعد أن تحولت التعليقات إلى تعابير غزل ساخرة.

وجاءت التعليقات على صور الحسناوات اللائي ظهرن في صورة سيلف خلال مشاركتهن في التظاهرة : ” كدا حا نسقط نحنا ما حا يسقط البشير !”

كما علق أحدهم ” الفضائيات التي تستقي أخباها من الوسائط بتكون من أمبارح محتارة في الحراك الذي تحول فجأة إلى تياب !”

فيما علق آخر : ” ديل خلوا البشير عايزين يسقطوا حجرنا “.

وكتب أحد الصحفيين ساخراً في وقت سابق :

لا أخشى إلا أن ينتهي الحراك لما انتهى إليه مشروع مستشفى سرطان الأطفال 7979، ذلك الذي لم يفضي إلا إلى حالات تزاوج ومصاهرة !

ولاقت التظاهرة البيضاء للحسناوت الذي اطلق عليها “غنج الثورة ‘ تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل مابين ناقد ومعجب وساخر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)