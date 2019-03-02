برشلونة يكسر الرقم القياسي لريال مدريد في الكلاسيكو

يتقدم نادي برشلونة على منافسه فريق ريال مدريد، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الليجا الإسبانية.
وسجل لاعبو برشلونة في 23 كلاسيكو على التوالي في الدوري الإسباني، محققا الرقم القياسي في الكلاسيكو المسجل باسم ريال مدريد في 1969 بالتسجيل في 22 كلاسيكو على التوالي بالليجا.
ونجح راكتيتش في هز شباك ريال مدريد للمرة الثانية له في الكلاسيكو، بعد هدفه في موسم 2017 أيضا على ملعب السانتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2.
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